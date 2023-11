Mario Kart 8 Deluxe: Letzte Streckenpass-Kurse terminiert

Nintendo hat die sechste und gleichzeitig letzte Welle an Streckenpass-Kursen für "Mario Kart 8 Deluxe" terminiert. Zudem wissen wir jeztt auch, welche Inhalte uns genau erwarten.

Demnach werden dank des Booster-Streckenpass am 9. November, also nächsten Donnerstag, zunächst einmal folgende acht Kurse in "Mario Kart 8 Deluxe" ergänzt:

Rainbow Road (Wii)

Madrid Drive (Tour)

DK Mountain (GCN)

Daisy Circuit (Wii)

Piranha Plant Cove (Tour)

Bowser Castle 3 (SNES)

Rome Avanti (Tour)

Rosalina's Ice World (3DS)

Doch das ist nicht alles, denn es gehen in Form von Diddy Kong (Mitelgewicht), Funky Kong (Schwergewicht), Peachette (Mittelgewicht) und Pauline (Schwergewicht) vier neue Fahrer an den Start. 18 frische Mii-Suits und ein neues Sound Test Feature runden das Update ab. Ein zweiminütiger Trailer stellt die Inhalte in bewegten Bildern vor.

"Mario Kart 8 Deluxe" erschien am 28. April 2017 exklusiv für Switch.