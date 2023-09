Nintendo Direct - 14. September 2023

Vorhang auf! Die jüngste Ausgabe von Nintendo Direct enthüllt neue Details zu jeder Menge Spiele, die in diesem und im nächsten Jahr für Nintendo Switch erscheinen.

Wie im Sommer bereits angekündigt, tritt Prinzessin Peach ins Rampenlicht – mit einem aktuellen Trailer zu "Princess Peach: Showtime!". In ihrer jüngsten Hauptrolle glänzt sie durch eine Vielzahl von Verwandlungen und nimmt es mit der schurkischen Sauertruppe auf. Das Spiel erscheint am 22. März 2024 für Nintendo Switch. Neue Details zu Erweiterungspass für "Splatoon 3" – Ruf zur Ordnung wurden ebenfalls enthüllt. Die Veröffentlichung ist für Frühling 2024 geplant. Darüber hinaus wurde eine optisch verbesserte Nintendo Switch-Version des ursprünglichen GameCube-Titels "Paper Mario: Die Legende von Äonentor" angekündigt. Weitere Informationen dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Zudem zeigte die Präsentation "F-ZERO 99", ein Multiplayer-Rennspiel, in dem 99 Spieler um den Pole Position kämpfen. Dieser Titel erscheint schon heute und ist exklusiv für Mitglieder von Nintendo Switch Online erhältlich.

Princess Peach: Showtime!

Die Hauptdarstellerin des Pilzkönigreichs tritt auf Nintendo Switch ins Rampenlicht. Eben noch besuchen Prinzessin Peach und ihre Toads eine Show im Funkeltheater, da kommen auch schon die fiese Grape und ihre Sauertruppe auf die Bühne und sorgen für Aufruhr. Jetzt liegt es an Peach und Stella, der Hüterin des Theaters, das Theaterstück und den Tag zu retten. Zum Glück hat Peach einige spektakuläre Fähigkeiten gewonnen, denn sie kann die Magie von Stellas Schleife nutzen und sich verwandeln! Als Schwertmeisterin beispielsweise wehrt sie Gegner mit der blanken Klinge ab, als Kung-Fu-Peach setzt sie auf raffinierte Kampfsportkünste. Ihre süssen Fähigkeiten stellt sie hingegen als Patissière unter Beweis. Und als Detektivin kann sie womöglich den gesamten Fall lösen. In diesem Abenteuer ändert sich das Spielgeschehen je nach Peachs Rolle – und weitere überraschende Verwandlungen warten noch auf ihre Enthüllung. Release: 22. März 2024

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor

Dieses ursprünglich für Nintendo GameCube veröffentlichte Spiel kehrt mit aufgefrischter Grafik zurück.Ihr folgt Mario und seinen Freundinnen und Freunden, um das Geheimnis hinter dem uralten Äonentor zu lüften. Wird Mario dieses Rollenspiel-Abenteuer bestehen oder am Ende völlig geplättet sein?

Release: 2024

F-Zero 99

Motoren starten und volle Konzentration! Mit 99 Fahrern auf der Rennpiste ist für Fehler kein Platz. "F-ZERO 99" wartet mit Strecken und Fahrzeugen aus dem Original-Spiel für Super NES sowie mit herausfordernden Multiplayer-Rennen voller Tempo, Risiko und Action auf. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Energieleiste. Sie sinkt ab, wenn man in eine Kollision verwickelt wird oder Energie für einen kurzen Temposchub einsetzt. Ist die Anzeige leer, scheidet man aus. Mit dem Super NES-Controller, der exklusiv für Mitglieder von Nintendo Switch Online erhältlich ist, könnt ihr sogar die guten alten F-ZERO-Zeiten wieder aufleben lassen. Ausserdem können sie während des Rennens Missionen erfüllen, um die Optik ihrer Fahrzeuge zu verändern und ihrem Fahrstil anzupassen.

Release: "F-ZERO 99" saust schon im Laufe dieses Tages über die Startlinie – exklusiv für aktive Mitglieder von Nintendo Switch Online.

Luigi’s Mansion 2 HD

In dieser grafisch verbesserten Version von "Luigi's Mansion 2" erkunden und reinigen die Spieler in der Rolle von Marios schreckhaftem Bruder Luigi etliche Spukhäuser. Im Nachtschattental gilt es, jede Menge gruseliger Orte zu besuchen und clevere Geister einzufangen. Zum Glück besitzt Luigi dafür die richtigen Werkzeuge, etwa den Stroboblitz, um Gegner zu betäuben, und den guten alten Schreckweg, der dazu dient, Geister aufzusaugen oder mit der Umgebung zu interagieren. Das ist auch gut so, denn seine Ausflüge ins Paranormale führen Luigi zu den seltsamsten Schauplätzen, etwa in ein ehemaliges Pflanzenforschungslabor, in eine verfallene Uhrenfabrik oder ein verschneites Bergwerk. Ausserdem können sich bis zu vier Geisterjäger online in mehreren Multiplayer-Modi messen oder im lokalen Mehrspielermodus Wirrwarrturm spassige Schrecken erleben.

Release: Sommer 2024

Meisterdetektiv Pikachu

"Heurepika, ich hab’s!" ruft Pikachu, wenn ihn ein Geistesblitz trifft. Er und sein Partner Tim Goodman gehen in diesem filmreifen Abenteuer verschiedenen kniffligen Fällen in und um Ryme City auf den Grund. Sie suchen nach Harry, Tims vermissten Vater, und arbeiten dazu auch mit anderen Pokémon zusammen: Mit Fukano gehen sie Gerüchen nach, mit Flampivian zertrümmern sie Felsen und mit Luxtra können sie durch Wände sehen.

Release: 6. Oktober 2023

Splatoon 3 - Erweiterungspass

Die Spieler fordern ihr Geschick in dieser neuen Einzelspieler-Kampagne heraus. Als neues Spielelement wird der Turm der Ordnung eingeführt. In diesem gilt es, immer wieder mehrere Stockwerke zu erklimmen, um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern.

Release: Ruf zur Ordnung ist für Frühjahr 2024 geplant.

Mario vs. Donkey Kong - 2024

Die Rivalität, die erstmals auf Game Boy Advance entbrannte, flammt auf Nintendo Switch wieder auf. Donkey Kong hat die Mini-Mario-Figuren gestohlen, und es liegt an Mario, ihn aufzuspüren und die kleinen Spielzeugfiguren zurückzuholen. Dabei muss Mario Schlüssel sammeln und mit Handstandüberschlägen und Rückwärtssaltos gefährliche Plattformen überwinden, um die Mini-Marios in Sicherheit zu bringen. Es braucht Kraft und Köpfchen, um durch die immer schwieriger werdenden Levels zu navigieren – und es am Ende mit Donkey Kong selbst aufzunehmen. In dieser überarbeiteten Version können sich die Spieler im lokalen Mehrspielermodus jetzt sogar gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin der Herausforderung stellen.

Release: 16. Februar 2024

Super Mario RPG 2024

Das Super NES-Spiel kehrt zurück – mit verbesserter Grafik und neuen Funktionen. Mario und Bowser schliessen ein unerwartetes Bündnis, um es mit einem furchterregenden Gegner aufzunehmen. Unterstützung erhalten sie dabei von Prinzessin Peach und den Originalcharakteren Mallow und Geno. Im Kampf ist das Timing alles: Es gilt, jeden Knopfdruck mit einem Aktionsbefehl zu synchronisieren, um eigene Attacken zu verstärken oder gegnerische Angriffe zu schwächen. Wer den Knopf im richtigen Moment drückt, kann seinen Gegnern zusätzlichen Schaden verpassen. Erfolgreiche Aktionsbefehle füllen die Kampfanzeige und ermöglichen eine Trio-Technik. Wie die synchrone Attacke der dreiköpfigen Gruppe aussieht, hängt von der jeweiligen Teamzusammensetzung ab, was dazu einlädt, verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Genau wie im Original treffen die Spieler im Verlauf des Abenteuers auf Bosse mit schillernden Persönlichkeiten.

Release: 17. November 2023

WarioWare: Move It!

Die Spieler besuchen ein tropisches Resort, randvoll mit bewegungsbasierten Mikrospielen. Doch Zeit für eine Verschnaufpause gibt es nicht, denn diese müssen die Spieler blitzschnell hintereinander meistern. Im Party-Modus können sogar bis zu vier Spieler gleichzeitig schütteln, boxen und gegeneinander antreten. Mit mehr als 200 Mikrospielen und zahlreichen Mehrspielermodi bietet "WarioWare: Move It!" verrückten Spass ohne Ende.

Release: 3. November 2023

Mario Kart 8 Deluxe - Wave 6

Die letzte Download-Welle für "Mario Kart 8 Deluxe" nähert sich der Zielgeraden. Mit der 6. Welle können die Spieler bald unter dem bernsteinfarbenen Himmel von Daisys Piste aus "Mario Kart Wii" über die Piste heizen. Ausserdem erweitern bekannte Charaktere wie Diddy Kong aus "Mario Kart: Double Dash!!", Funky Kong aus "Mario Kart Wii" sowie Pauline und Peachette aus "Mario Kart Tour" die bunte Truppe an spielbaren Charakteren. Die letzte Welle wird im Winter 2023 erscheinen. Spieler mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket können die Inhalte ohne zusätzliche Kosten nutzen. Alternativ kann der Booster-Streckenpass separat im Nintendo eShop erworben werden. Zudem erscheint am 6. Oktober eine physische Version des "Mario Kart 8 Deluxe" – Booster-Streckenpasses, inklusive einiger Goodies im Handel.

Release: Winter 2023

Unicorn Overlord

Um die Herrschaft zurückzuerobern, gilt es in diesem zeitlosen Rollenspiel, gegen das Schicksal anzukämpfen und ein königliches Abenteuer zu bestehen. Unicorn Overlord stammt von den Schöpfern von 13 Sentinels: Aegis Rim und kombiniert die Erkundung einer Welt mit einem innovativen Kampfsystem im kultigen Vanillaware-Stil. Die Spieler:innen durchstreifen eine lebendige Welt, bauen eine grosse Armee aus über 60 verschiedenen Charakteren auf und steigern ihr Ansehen unter den fünf Nationen dieses epischen Fantasy-Abenteuers. Werden sie ihr Königreich befreien und das Schicksal besiegen?

Release: 8. März 2024

SaGa Emerald Beyond

In diesem facettenreichen Rollenspiel tauchen die Nintendo-Fans in völlig unterschiedliche, dramatische Geschichten ein. Sie lernen sechs Helden mit verschiedenen Lebensumständen kennen: einen jungen Mann, der mit lebendigen Puppen kämpft, eine Hexe, die ihre Identität verschleiert, ein Duo, das Verbrechen bekämpft, eine mechanische Sängerin, die Körper und Stimme verloren hat, sowie einen erst kürzlich erwachten König der Finsternis. Spieler wählen einen Charakter und folgen ihm auf einer Reise durch 17 miteinander verbundenen Welten. Dabei schreiben sie ihre eigene, verzweigte Geschichte, die sich abhängig von ihren Entscheidungen und Handlungen entfaltet. Wer rundenbasierte Kämpfe meistern, feindliche Aktionen vereiteln und eigene, verheerende Attacken entfesseln möchte, muss strategisch denken. Wie die Geschichte endet, liegt ganz in den Händen der Spieler.

Release: 2024

Die Pressemeldung zum Release-Datum von "SaGa Emerald Beyond" findet ihr hier

Among Us – The Fungle

In diesem beliebten Online-Multiplayer-Spiel dreht sich alles um Teamwork und Verrat. Die Spieler stellen eine Crew zusammen und begeben sich mit einer neuen, kostenlosen Karte auf Erkundungstour. Auf Fungle, einer mysteriösen, mit Pilzen übersäten Insel voller Verstecke, gilt es, Aufgaben zu lösen und Geheimnisse zu lüften. Aber Vorsicht vor den Verrätern, die darauf aus sind, alle zu eliminieren.

Release: Ab Oktober 2023

Another Code: Recollection

Das Nintendo DS-Spiel Another Code: Doppelte Erinnerung und seine Wii-Fortsetzung "Another Code: R – Die Suche nach der verborgenen Erinnerung" erscheinen als komplett überarbeitete Kollektion für Nintendo Switch. Elf Jahre nach dem Tod ihrer Eltern erhält die junge Ashley einen Brief von ihrem totgeglaubten Vater. Die Suche nach Antworten führt sie auf eine einsame Insel, wo sie auf neue Rätsel und Hindernisse stösst, die ihre Ermittlungen zu behindern drohen. Finden die Nintendo Switch-Spieler Spuren ihrer Vergangenheit?

Release: 19. Januar 2024

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft:

In der Neuauflage der drei klassischen Tomb-Raider-Abenteuern gilt es an der Seite von Lara Croft, die Schätze und Geheimnisse der Antike zu entdecken. Die Spieler stellen sich dabei tödlichen Gefahren, enthüllt gefährliche Mythen und lösen zahllose Rätsel. Die Neuauflage bietet neben allen Geheimleveln der Spiele neu überarbeitete Grafik; es ist aber jederzeit möglich, zum ursprünglichen Polygon-Look zu wechseln.

Release: 14. Februar 2024

Prince of Persia: The Lost Crown

Mit diesem abenteuerlichen Action-Jump’n’Run feiert "Prince of Persia" sein Comeback. Im neuen Kapitel der legendären Saga begegnen die Spieler neuen Charakteren, lüften Geheimnisse und tauchen in eine fesselnde Geschichte ein, die im mythologischen Persien spielt. Release: 18. Januar 2024

Trombone Champ

In diesem auf Posaune basierenden Rhythmus-Musikspiel lernen die Spieler … Posaune zu spielen?! Dazu hupen, blasen und tröten sie sich durch über 45 Posaunen-Stücke – und je besser sie spielen, desto mehr Punkte, sogenannte Toots, verdienen sie. Im lokalen Mehrspielermodus3 der Nintendo Switch-Version können sogar bis zu vier Posaunisten (relativ) harmonisch zusammenspielen. Die Bewegungssteuerung ermöglicht es, sich im Takt der Musik zu bewegen. Ausserdem können die Musiker Karten sammeln und geheimnisvolle Charaktere zu treffen.

Release: Im Laufe dieses Tages

Dave the Diver

Tagsüber tauchen, abends servieren! In diesem Abenteuer-Rollenspiel erforschen die Spielerdie Tiefsee und leiten zugleich eine Sushi-Bar. Sie schliessen sich Dave und seinen exzentrischen Freunden an, um die Geheimnisse zu lüften, die sich in den Tiefen des geheimnisvollen Blauen Lochs verbergen. Sie entdecken in diesem Meeresabenteuer einen Ozean voller Mysterien, spielen Minispiele, erledigen zusätzliche Quests und betreiben nebenbei mit Erfolg ihr Sushi-Geschäft.

Release:26. Oktober 2023

Song of Nunu: A League of Legends Story

Dieses storybasierte Solo-Abenteuer folgt den besten Freunden Nunu und Willump, bekannt als Champions aus "League of Legends". Sie sind auch jetzt wieder unzertrennlich, wenn sie eine ultimative Reise durch die mysteriöse Region von Freljord unternehmen, auf der sie legendären Champions begegnen.

Release: 1. November 2023

Bandle Tale: A League of Legends Story

Dieses Rollenspiel ist in der magischen Welt von Bandle angesiedelt – der Heimatregion der pelzigen, lebenslustigen Yordles. Die Spieler übernehmen die Rolle eines schüchternen Yordles, dessen Welt im Chaos versinkt, als die Portale zusammenbrechen, die Bandle verbinden. Mit Hilfe von Strickmagie, neuen Freunden und einem unerschütterlichen Geist können Spieler den Yordles helfen, die Portale wiederherzustellen und Bandle zu vereinen.

Release: 2024

Battle Crush

Adrenalingeladene Action und ein unkompliziertes, rasantes Spielprinzip kennzeichnen dieses 30-Spieler-Spektakel! Die Spieler erleben einen packenden Showdown zwischen Charakteren, die um die Spitze kämpfen. Sie springen, schwimmen oder schweben über das Schlachtfeld, um ihre Rivalen auszuschalten.

Release: Frühjahr 2024 - Ein geschlossener Betatest wird ab Oktober verfügbar sein.

Contra: Operation Galuga

Die legendäre "Contra"-Serie ist wieder da! "Contra: Operation Galuga" ist eine moderne Neufassung des klassischen Run'n'Gun-Actionspiels der 80er Jahre – zeitgemäss in Grafik und Sound. Die Spieleerleben neue Stages, frische Mechaniken und ein aktualisiertes Waffensystem. Im Story-Modus erleben bis zu zwei, im Arcade-Modus3 sogar bis zu vier Spieler explosive Koop-Kämpfe.

Release: Anfang 2024

Eastward: Octopia

In diesem neuen Abenteuer, das als herunterladbarer Zusatzinhalt9 erhältlich sein wird, betreten die Spieler:innen eine Parallelwelt von Eastward. Sam und John kehren als Bauern in ein abgelegenes Bergdorf zurück, um ein neues Leben zu beginnen. Sie bearbeiten das Land, hüten das Vieh und bereiten herzerwärmende Mahlzeiten für vertraute und doch seltsam andersartige Freunde zu. In dieser Simulation des Landlebens geht es darum, das gute Leben in einer friedlichen Pixel-Umgebung zu geniessen. Release: Winter 2023

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

In dieser modernen Version der klassischen japanischen Rollenspiele gilt es, über 100 verschiedenen Heldinnen und Helden anzuführen und den vom Krieg zerrissenen Kontinent Allraan zu retten. Die Spieler müssen strategische Duelle und erbitterte Schlachten überstehen, Verbündete finden, ihre Stadt regieren – und eine Gruppe aus sechs Spielcharakteren für einen Feldzug gegen das machtgierige Galdeanische Imperium zusammenstellen.

**Release:"" 23. April 2024

Die Pressemeldung zum Release-Datum von "Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" findet ihr hier

Horizon Chase 2

In dieser Weiterentwicklung der preisgekrönten Rennspielserie dreht sich alles um rasante Arcade-Action und qualmende Reifen. Auf malerischen, farbenfrohen Rennstrecken müssen die Spieler all ihr Können einsetzen, um vor allen anderen über die Ziellinie zu gelangen. Sie messen sich in lokalen Mehrspieler3-Rennen oder in hitzigen Online-Wettkämpfen mit der Konkurrenz. Zudem können sie ein Online-Team zusammenstellen, dessen Mitglieder gemeinsam im World Tour-Modus antreten oder gegeneinander um Ruhm und Ehre kämpfen.

Release: Im Laufe des Tages

SPYxANYA: Operation Memories

In der Rolle von Anya Forger erhalten die Spieler eine neue Hausaufgabe: ein Fototagebuch zu erstellen. Also verbringen sie Zeit mit Anyas Familie und ihren Freund – in der Schule, zu Hause, am Strand, in Museen und an anderen vertrauten Orten. Überall gilt es, Fotos zu schiessen, um das Tagebuch mit unvergesslichen Erinnerungen zu füllen. Neben den Ausflügen gibt es zahlreiche Minispiele, mit denen sich Kostüme freischalten und Anyas Erinnerungen stilvoller gestalten lassen, indem man alle Abgelichteten modisch einkleidet.

Release: 2024

Super Crazy Rhythm Castle

In diesem unvergesslichen, chaotisch-rhythmischen Abenteuer für Nintendo Switch heisst es, die Knöpfe möglichst exakt im Takt der Musik zu drücken. So können die Spieler Rätsel lösen, gegen Gegner kämpfen, und zu über 30 mitreissenden Songs abrocken – darunter einige aus den beliebtesten Konami-Spielen wie "Bloody Tears" und "Vampire Killer" aus Castlevania.

Release: 14. November 2023

Wargroove 2

In diesem neuen Abenteuer voller Widersacher und unwahrscheinlicher Freundschaften gilt es, seinen Verstand zu nutzen, um rundenbasierte Schlachten zu schlagen – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. "Wargroove 2" glänzt mit seiner charakteristischen Pixelgrafik und einer komplexen Geschichte. Es kombiniert drei Feldzüge mit einem neuen Roguelike-Spielmodus und einer Riege frischer Kommandanten. Erstmals treten auch die Faahri in Aktion, eine jüngst entdeckte Truppe des Mäusevolks.

Release: 5. Oktober 2023

Wartales

In der weiten, mittelalterlichen Welt von Wartales führen die Spieler:innen eine Söldnertruppe an, die auf der Suche nach Ruhm und Reichtum ist. Sie passen Aussehen, Ausrüstung und Fähigkeiten ihrer Truppe an und entwickeln dann eine raffinierte Strategie, mit der sie Ihre Feinde in taktischen, rundenbasierten Kämpfen besiegen können. Bis zu vier Nintendo-Fans können sich das Kommando über eine Truppe teilen und im Online-Mehrspielermodus4 ihre Feinde im Team besiegen.

Release: Im Laufe des Tages

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake

"Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" - Ankündigungs-Trailer