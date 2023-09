Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: Release-Datum steht fest

505 Games und Rabbit & Bear Studios gaben heute während des Nintendo Directs das Veröffentlichungsdatum von "Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" bekannt. Das JRPG erscheint weltweit am 23. April 2024 für Nintendo Switch. Zusätzlich erscheint "Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" am selben Tag für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und für PC. Rabbit & Bear Studios enthüllt ausserdem ein neues Key Visual mit den drei Hauptcharakteren Nowa, Seign und Marisa.

"Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" ist ein innovatives JRPG der namhaften Spieleentwickler Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) und Junko Kawano (Suikoden I & IV), welches das Genre der rundenbasierten Strategiespiele revolutionieren möchte. "Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" bietet ein ausbalanciertes Kampfsystem mit sechs Charakteren, aufwendig gestalteten 2D-Sprites und 3D-Hintergründen. Zudem erwartet euch eine spannende Geschichte mit über 100 spielbaren Charakteren und eine moderne Interpretation des Gameplays klassischer JRPGs.

"Wir freuen uns sehr, endlich den Veröffentlichungstermin von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes bekannt zu geben. Dass unser Spiel dieses Jahr auf der Nintendo Direct Präsentation vorgestellt wird, ist ein Beweis, dass sich die harte Arbeit unseres Teams auszahlt, aber vor allem für die Geduld all unserer fantastischen Unterstützer:innen, die uns das Vertrauen geschenkt haben, das Action-JRPG zu liefern, auf das sie gewartet haben."

Studioleiter Yoshitaka Murayama