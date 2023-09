Tokyo Game Show: Infos von 505 Games

505 Games hielt im Rahmen der diesjährigen Tokyo Game Show einen Livestream mit Updates zu anstehenden Titeln des Publishers ab. Zusätzlich fand zum zweiten Mal das von 505 Games veranstaltete Future Play-Event statt, das ausschliesslich für Medienvertretern zugänglich ist und den anhaltenden Einsatz des Publishers auf dem japanischen Markt beweist.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

505 Games veröffentlicht einen neuen Trailer des bevorstehenden JRPGs.

Nivalis

Marko Dieckmann, Creative Director des deutschen Studios Ion Lands, nahm an der digitalen Präsentation teil, um über die voxelbasierte Cyberpunk-Simulation Nivalis zu sprechen. In diesem Rahmen wurde ausserdem ein neuer Trailer präsentiert. Besucher:innen der TGS 2023 können Nivalis am Messestand 07-N04 in Halle 7 anspielen, bevor es 2024 für den PC veröffentlicht wird.

The Magical Mixture Mill

Das fantasievolle Trankbrauspiel des Sub-Labels Hook und des Entwicklungsstudios Glowlight wird im ersten Quartal 2024 in Version 1.0 veröffentlicht. In "The Magical Mixture Mill" gilt es, exotische Zutaten zu sammeln, komplexe Mixturen herzustellen und die Produktion von Tränken strategisch zu automatisieren.

Crime Boss: Rockay City

Der kürzlich veröffentlichte Premium-DLC "Dragon’s Gold Cup" wurde im Rahmen der Präsentation nochmal vorgestellt. Im gewohnten Verbrecher-Setting der 90er Jahre schliessen die Spielenden eine Allianz mit Dollar Dragon (Danny Trejo). Zusätzlich erhielt das Spiel vor Kurzem ein viertes kostenloses Update, das einige Quality of Life-Verbesserungen bietet.