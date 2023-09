Tokyo Game Show: 505 stellt das Lineup vor

Ghostrunner 2: Wie kürzlich im Sony State of Play-Showcase enthüllt, wird "Ghostrunner 2" ab dem 26. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC erhältlich sein. Wer die Brutal Edition kauft, bekommt 48 Stunden Vorabzugang zum First-Person-Cyberpunk-Slasher des Studios One More Level.