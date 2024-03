PokÃ©mon Center-Pop-up-Store im ExCel London

The Pokémon Company International gab heute bekannt, dass Reservierungen für den Pokémon Center-Pop-up-Store bei den europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 jetzt gemacht werden können. Reservierungsplätze sind ab Donnerstag, den 4. April bis Sonntag, den 7. April 2024 verfügbar.

UIC ist das grösste Pokémon-Event in Europa vor den Pokémon-Weltmeisterschaften. Es bietet spannende Wettbewerbe für Spieler des Pokémon-Sammelkartenspiels, der "Pokémon"-Videospiele, von "Pokémon GO" und "Pokémon UNITE". In diesem Jahr findet das Turnier vom 5. bis 7. April 2024 erneut im ExCel London statt. Spieler aus der ganzen Welt kämpfen im Turnier um die Chance, sich für die Pokémon-Weltmeisterschaften zu qualifizieren, die in diesem Jahr in Honolulu, Hawaii ausgetragen werden.

Des Weiteren bieten die europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 eine Auswahl von Aktivitäten ausserhalb der Wettbewerbe an, an denen Spieler und Fans Spass haben können:

Pokémon Center-Pop-up-Store

Der Pokémon Center-Pop-up-Store ist wieder bei den EUIC dabei, grösser und mit noch mehr Produkten als 2023. Er ist von Donnerstag, dem 4. April, bis Samstag, dem 6. April 2024, von 10:00 bis 20:00 Uhr, und am Sonntag, dem 7. April 2024, von 10:00 bis 16:00 Uhr, am Eingang N1 des ExCeL London geöffnet. Der Pokémon Center-Pop-up-Store hält eine Auswahl von exklusiven Produkten der Internationalmeisterschaften und eine Vielfalt von Produkten des Pokémon Center UK bereit.

Der Pop-up-Store ist für die Öffentlichkeit zugänglich und erfordert kein Teilnehmer- oder Zuschauer-Badge für den Eintritt. Reservierungen können heute über die Webseite für Registrierungen gemacht werden.

Play Lab und Battle Lab

Zusätzlich zum Pokémon Center-Pop-up-Store ist auch das Play Lab bei den europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 wieder dabei. Im Play Lab haben Fans und Besucher die Möglichkeit, das Pokémon-Sammelkartenspiel zu erlernen. Wer die Grundlagen der Pokémon-Videospiele lernen oder erfahrene Pokémon-Professoren in den Spielen Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur herausfordern möchte, kann im Battle Lab Demos und Minispiele auf dem Nintendo Switch-System erleben.

Play Lab und Battle Lab, die beide am Eingang N2 des ExCel London vorzufinden sind, bieten unterschiedliche Erlebnisse, die sich in ihrer Dauer und im Spiellevel unterscheiden. Der Eintritt für diese Aktivitäten ist kostenlos und ein Badge oder eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Freitag, dem 5. April 2024, und am Samstag, dem 6. April 2024, sind das Play Lab und Battle Lab von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, am Sonntag, dem 7. April 2024, ist die Öffnungszeit von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr2.

Weitere Informationen über die europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024, den Pokémon Center-Pop-up-Store und die Erlebnisse im Play Lab und Battle Lab gibt es unter pkmn.news/EUIC24