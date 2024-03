EuropÃ¤ischen PokÃ©mon-Internationalmeisterschaften London

Pokémon-Spieler aus der ganzen Welt versammeln sich am nächsten Wochenende (5.-7. April 2024) im ExCeL London. Es werden drei Tage voller harter Kämpfe im Pokémon-Sammelkartenspiel, "Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur", "Pokémon GO" und "Pokémon UNITE" erwartet und es geht dabei um die Chance, sich für die Pokémon-Weltmeisterschaften zu qualifizieren, die dieses Jahr in Honolulu, Hawaii stattfinden.

Alle, die nicht persönlich am Event teilnehmen können, haben die Möglichkeit, den offiziellen englischen Stream des Wettbewerbs, der von talentierten Pokémon-Experten moderiert wird, zu Hause über Twitch zu verfolgen.

Der Zeitplan

Kommentatoren: Alex Dao, Chip Richey, Ethan Hegyi, Freya Pearce, Mike Ellis

Freitag, 5. April: 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr MESZ

Samstag, 6. April: 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr MESZ

Sonntag, 7. April: Finale beginnt um 12:00 Uhr MESZ Final-Stream auf twitch.tv

Kommentatoren: Charlie Merriman, Kosta Daidimos, Labhaoisa Akcos-Cromie, Lee Provost, Sierra Dawn

Freitag, 5. April: 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr MESZ

Samstag, 6. April: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr MESZ

Sonntag, 7. April: Finale beginnt um 15:30 Uhr MESZ [Final-Stream auf twitch.tv](https://Twitch.tv/Pokemon

Kommentatoren: Leonard König, Martijn Versteeg, Ryan Hackeley, Steven Sanders, Zoë Nowak

Freitag, 5. April: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr MESZ

Samstag, 6. April: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr MESZ

Sonntag, 7. April: Finale beginnt um 10:00 Uhr MESZ Final-Stream auf twitch.tv

Kommentatoren: Evan Hashimoto, Jake Sprague, Joshua Hiebert, Kirk Dube