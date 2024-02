Neues PokÃ©mon-Sammelkartenspiel fÃ¼r Android und iOS angekÃ¼ndigt

Im Rahmen einer „Pokémon“-Präsentation wurde angekündigt, dass ein neues digitales Sammelkartenspiel mit dem Namen „Pokémon Trading Card Game Pocket“ auf iOS- und Android-Geräten erscheinen soll.

Das kommende Kartenspiel wird in Zusammenarbeit von The Pokémon Company, Creatures Inc. und DeNA entwickelt und soll „immersive Karten“ bieten, „die den Spielern das Gefühl geben, in die Welt der Kartenillustration einzutauchen“, so Yuji Kitano, Präsident und CEO von Creatures Inc.

Für das Spiel wurden neue, vereinfachte Spielregeln entwickelt, die auf dem bestehenden Kampfsystem basieren, damit Spieler freie Momente am Tag mit einem schnellen Kampf füllen können.

Pokémon Trading Card Game Pocket“ soll 2024 erscheinen, ein genaues Datum ist aber noch nicht bekannt.