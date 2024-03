Dragon Ball: Xenoverse 2 auch für PS5 & Xbox Series X

Bandai Namco hat Portierungen von "Dragon Ball: Xenoverse 2" für PS5 und Xbox Series X angekündigt. Einen konkreten Releasetermin dafür hat man auch schon kommuniziert.

Demnach ist "Dragon Ball: Xenoverse 2" ab 24. Mai auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Das Next-Gen-Upgrade wird innerhalb der jeweiligen Konsolenfamilie kostenlos sein.

"Dragon Ball: Xenoverse 2" bietet uns die ultimative Dragon Ball-Erfahrung! Wir entwerfen unseren Krieger, erschaffen den perfekten Avatar, trainieren neue Fähigkeiten und helfen neue Gegner zu bekämpfen, um die Originalgeschichte der Dragon Ball-Reihe wiederherzustellen. Für Spannung ist also gesorgt.

"Dragon Ball: Xenoverse 2" erschien am 27. Oktober 2016 für den PC und einen Tag später für PS4 und Xbox One. Die Switch-Portierung folgte schliesslich am 22. September 2017.