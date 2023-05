Drei Videos zum DualSense Edge Wireless-Controller

In einer neuen Developer Experience Series stellen uns die Entwickler von Santa Monica Studio, EA Sports und Bungie jetzt spielspezifische Möglichkeiten zur Optimierung des Gameplays mit dem DualSense Edge Wireless-Controller vor. Von der Anpassung der Rücktasten für nahtloses Umschalten zwischen den Waffen in "God of War Ragnarök" und der Optimierung der PvP- und PvE-Modi von "Destiny 2" bis hin zur Anpassung der Trigger-Distanz für das Sprinten auf dem Spielfeld in "FIFA 23".

Um sich in "God of War Ragnarök" schnell bewegen und kämpfen zu können, gibt es diverse Optionen, den DualSense Edge Wireless-Controller einzustellen. Jason McDonald, Design Director von Santa Monica Studio, nutzte kurze Anschläge der Trigger-Tasten, um sie mehr wie reguläre Tasten verwenden zu können. Mihir Sheth, Lead Combat Designer von Santa Monica Studio, erklärt im Video, wie die Analogsticks zu diesem Zweck eingestellt werden können.

Mit dem DualSense Edge Wireless-Controller können FIFA-Spieler ihr Erlebnis individueller gestalten und sich auf das konzentrieren, was für sie in Bezug auf den Controller am wichtigsten ist. Einige Spieler bevorzugen etwa eine perfekte Präzision des rechten Sticks für Skill Moves, während andere eine bestimmte Empfindlichkeit beim Umschalten wollen. Die Tipps zur Gameplay-Optimierung schildern Thomas Caleffi, Gameplay-Produzent und Danillo Abreu, Spieleentwickler von EA Sports.

Der DualSense Edge Wireless-Controller bietet auch die Möglichkeit, die PvP- und PvE-Modi von "Destiny 2" zu optimieren. Andy Salisbury, Senior Social Media Manager und Liana Rupert, Community Manager von Bungie, berichten über ihre beliebtesten Einstellungen in diesem Video.