Madden NFL 24: Super Bowl Prognose

EA Sports feiert den grössten Moment der National Football League (NFL) Saison 2023 rund um den Super Bowl LVIII. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen vor Ort in Las Vegas, digitalen Inhalten und dem Spiel "EA Sports Madden NFL 24" steht EA Sports ganz im Zentrum der Football-Kultur. Heute können Fans ihre Reaktion auf Madden NFL 24, das die Chiefs als Sieger des Super Bowl LVIII prognostiziert, in der neu veröffentlichten offiziellen Vorhersage teilen und die Marke in Las Vegas zusammen mit einigen der grössten Marken im Sport begleiten. In Madden NFL 24 werden neue Inhalte und Erlebnisse rund um den Super Bowl zur Verfügung stehen.

"Madden NFL ist das ultimative interaktive Football-Erlebnis, und der erste Super Bowl in Las Vegas ist das perfekte Umfeld, um unsere einzigartige Fähigkeit, Sport, Kultur und Unterhaltung zu verbinden, zu präsentieren. Wir können es kaum erwarten, die grösste Woche des Footballs mit unseren Fans, Partnern und der erweiterten Football-Familie durch In-Game-Verbindungen, Vor-Ort-Erlebnisse und epische Unterhaltung zu feiern."

Evan Dexter, VP of Franchise Strategy and Marketing bei EA Sports Madden NFL

Hat Madden NFL 24 alles richtig gemacht? "Madden NFL 24" sagt offiziell voraus, dass Patrick Mahomes der dritte Spieler wird, der zweimal hintereinander zum Super Bowl MVP wird. Laut der Vorhersage werden die Chiefs die 49ers in einem spannenden Spiel mit 30:28 besiegen. Fans von Madden NFL 24 können der Vorhersage mit #Madden24 zustimmen oder verneinen.

Mittwoch, 7. Februar: "Madden NFL 24"-Fans können sich in einem speziellen Ultimate Team-Programm zum Black History Month über die Bedeutung und den inspirierenden Werdegang von Derrick Brooks, Sean Murphy-Bunting, Tyrann Mathieu, Jerome Bettis und Muhsin Muhammad informieren.

Donnerstag, 8. Februar: Passend zur grössten Football-Woche der Saison wird "Madden NFL 24" in die Play List von EA Play aufgenommen. Spieler können thematische Inhalte zum Super Bowl erhalten. Ausserdem können sich Fans das Item des Super Bowl MVPs verdienen, wenn dieser nächste Woche als erster 99 OVR-Spieler des Jahres in Ultimate Team veröffentlicht wird.

Samstag, 10. Februar um 03:30 Uhr: Mit Henry Leverette und Wesley Gittens werden sich zwei der besten Madden NFL-Spieler der Welt im Finale des Ultimate Madden Bowl Presented by Lexus auf Twitch und YouTube vor einem Live-Publikum im House of Blues in Las Vegas aufeinandertreffen. Gemeinsam mit NFL-Star Derwin James und NFLN-Persönlichkeit Kyle Brandt wird der Gewinner 250'000 US-Dollar und den ersten Meisterschaftsring seiner Art mit nach Hause nehmen. Ein Sieg im Ultimate Madden Bowl-Finale würde Henrys Platz in der MCS-Geschichte zementieren, da er der erste Madden NFL-Teilnehmer wäre, der in seiner Karriere eine Million US-Dollar verdient hat.

Freitag, 9. Februar: Direkt im Anschluss an den Ultimate Madden Bowl beginnt EA Sports Presents The Madden Bowl, um die einzigartige Position der Marke an der Schnittstelle von Sport, Kultur und Unterhaltung mit Auftritten von BRELAND, Big Boi und Special Guest Killer Mike zu feiern, der gerade erst bei den Grammys 2024 die Rap-Kategorien für sich entscheiden konnte. Headliner des Events wird die weltbekannte Rockband Green Day. EA SPORTS wird die Nacht mit einer exklusiven 99 Club After Party abschliessen, die von Tua Tagovailoa moderiert wird und bei der Rapper Hit-Boy und Country-Star Darius Rucker auftreten werden.

7. bis 10. Februar: Bei der Super Bowl Experience Presented by Toyota im Mandalay Bay South Convention Center können Fans Madden NFL 24 spielen und mit dem neu gestalteten Madden Cruiser, der während der Saison bei einigen der grössten NFL-Spiele im ganzen Land Station gemacht hat, ein Stück des Erbes von Coach Madden erleben.

Bereits am Dienstag, dem 6. Februar veranstalteten: Madden NFL, Xbox, Nike, DICK'S Sporting Goods, TOGETHXR und die Las Vegas Raiders gemeinsam das Event Field the Future an der Sunrise Mountain High School, bei dem es darum ging, junge Frauen im Football-Sport zu fördern, damit sie ihre Fähigkeiten, ihre Leidenschaft und ihr Wissen über den Sport auf dem Spielfeld und auf dem Bildschirm weiterentwickeln können. Die Veranstaltung umfasste einen Livestream von Madden NFL 24 aus dem neu gestalteten Madden Cruiser von EA SPORTS mit Schülern und besonderen Gästen, die Enthüllung einer neuen E-Sports-Lounge an der Schule, eine Diskussionsrunde mit einigen der einflussreichsten Frauen im Football und eine Spielfeldkombination, bei der Schüler ihre Fähigkeiten unter Anleitung von Raiders Defensive End Maxx Crosby testen und ihre eigene Madden-Bewertung erhalten können.