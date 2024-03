Earthblade verspätet sich kräftig

Extremely OK Games, die vorher auf den Namen Maddy Makes Games hörten, hatten jetzt schlechte Nachrichten zu "Earthblade" zu vermelden. Demnach ist der eigentlich geplante Release in diesem Jahr leider geplatzt.

Ein neues Releasefenster für "Earthblade" nennt man gleichzeitig leider nicht. In einem ausführlichen offiziellen Statement begründet man allerdings die kräftige Verzögerung unter anderem mit Umstrukturierungen im Entwicklerteam. So hat man etwa von nun an mit Kyle Pulver einen neuen Game Designer. Ausserdem betont man, dass "Earthblade" weiter Fortschritte macht, wenn auch nur langsam. Sobald wie möglich wird man allerdings einen Erscheinungstermin verkünden.

"Earthblade" war im April 2021 angekündigt worden. Die Plattformen sind noch nicht ganz klar, aber zumindest der PC gilt als sicher.