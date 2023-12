eFootball bekommt neues Update

Konami kündigt ein frisches Update für "eFootball" an. Es erscheint in dieser Woche und hört auf den klangvollen Namen "Unite on the Pitch". Einen ausführlichen Trailer dazu hat man auch parat und diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden wir über fünf Minuten lang mit flotten Sequenzen auf das "Unite on the Pitch"-Update für "eFootball" eingestimmt. Dieses ergänzt unter anderem den neuen "My League"-Modus. Ausserdem werden damit zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen vorgenommen. An frische Features wurde dabei natürlich ebenfalls gedacht.

"eFootball" ist aktuell für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, iOS, Android und den PC erhältlich. Weitere Portierungen sind offenbar nicht geplant.