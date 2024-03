Ereban: Shadow Legacy erscheint Anfang April

Das junge, kleine Indie-Studio Baby Robot Games gab bekannt, dass ihr Debüt-Titel "Ereban: Shadow Legacy" nach fünf Jahren harter Arbeit veröffentlicht wird.

"Als wir dieses Abenteuer vor fünf Jahren begannen, konnten wir uns nicht vorstellen, dass das, was als Liebesbrief an Stealth-Spiele begann, so gross werden und sich zu einem so soliden Projekt entwickeln würde. Es war eine lange und schwierige Reise, auch wegen der Pandemie, aber mit viel Liebe und Mühe haben wir es endlich ans Ziel geschafft. Dass unser erstes Spiel veröffentlicht wird, ist für viele von uns ein wahr gewordener Traum. Wir hoffen wirklich, dass es euch gefällt, und können es kaum erwarten, dass ihr am 10.April eins mit den Schatten werdet!“

Alejandro Marquez (Game Director bei Baby Robot Games)

Der rasante, storylastige Stealth-Plattformer in einem Universum jenseits der Moral kombiniert atemberaubende Grafik mit der Third-Person-Mechanik der Schattenverschmelzung. Diese stellt eine Innovation im Stealth-Genre dar. Ausgerüstet mit dieser Fähigkeit, die ihr ein aussergewöhnliches Mass an Mobilität und strategischen Optionen verleihen, kann die Protagonistin Ayana in feindliche Gebiete eindringen und herausfinden, was mit ihrem Volk geschehen ist.

"Ereban: Shadow Legacy" wurde zwar mit sehr begrenzten Ressourcen entwickelt, ist aber vor allem von grossen Titeln wie "Metal Gear, Splatoon", "Aragami" und "Assassin's Creed" inspiriert. In "Ereban: Shadow Legacy" übernehmt ihr die Kontrolle über die weibliche Protagonistin Ayana, die letzte Nachfahrin der Ereban. Diese Rasse verfügt über die unglaubliche Macht, mit den Schatten zu verschmelzen und in ihnen umherzustreifen.

"Ereban: Shadow Legacy" erscheint am 10. April für PC.