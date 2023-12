BioWare Veteran kündigt Exodus an

Das zu der Videospiel-Familie Wizards of the Coast gehörende Studio Archetype Entertainment, gegründet von BioWare Veteran James Ohlen, hat auf den Game Awards 2023 sein Debüt-Titel "Exodus" vorgestellt. Präsentiert wurde das RPG von Schauspieler Matthew McConaughey, der mitteilte, dass er erstmals einem Videospiel seine Stimme verleihen werde.

Das Sci-Fi Game versetzt uns in eine Welt, in der die Menschheit die sterbende Erde verlassen hat, um die Zentaur-Galaxie zu kolonisieren. Dort sehen sich die Besiedler jedoch mit ständigen Gefahren konfrontiert, vor allem durch die "Celestials" ("Himmlische"). Daher steht uns die Aufgabe bevor, die Galaxie auf der Suche nach Technologien und Waffen zu erkunden, um gegen die gefährliche Rasse zu bestehen. Dabei wird Zeitdilatation eine Rolle spielen, also dem Phänomen, dass auf interstellaren Reisen in Lichtgeschwindigkeit wenige Tage für die daheim bleibenden Freunde und Familie mehrere Jahrzehnte bedeuten.