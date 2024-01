Nintendo verweist darauf, dass ein neues Update für "F-Zero 99" verfügbar ist. Was dieses ergänzt, verrät man gleichzeitig praktischerweise ebenfalls.

Demnach wurden jetzt einige mysteriöse Geheimtracks in "F-Zero 99" hinzugefügt. Diese erscheinen zufällig und auch nur gelegentlich. Weniger mysteriös klingt dagegen die Tatsache, dass von nun an auch private Lobbys in dem Battle-Royale-Rennspiel vorhanden sind.

"F-Zero 99" wartet mit Strecken und Fahrzeugen aus dem Original-Spiel für Super NES sowie mit herausfordernden Multiplayer-Rennen voller Tempo, Risiko und Action auf. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Energieleiste. Sie sinkt ab, wenn man in eine Kollision verwickelt wird oder Energie für einen kurzen Temposchub einsetzt. Ist die Anzeige leer, scheidet man aus. Mit dem Super NES-Controller, der exklusiv für Mitglieder von Nintendo Switch Online erhältlich ist, könnt ihr sogar die guten alten F-Zero-Zeiten wieder aufleben lassen. Ausserdem können sie während des Rennens Missionen erfüllen, um die Optik ihrer Fahrzeuge zu verändern und ihrem Fahrstil anzupassen.

"F-Zero 99" ist seit 14. September 2023 exklusiv für Switch erhältlich.