Fate/Samurai Remnant: Die Demo

KOEI Tecmo Gab heute bekannt, dass heute eine kostenlose Demoversion von "Fate/Samurai Remnant", ihrem neuesten Action-RPG, für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht wurde.

In der "Fate/Samurai Remnant"-Demo könnt ihr an den Anfängen des Gralskriegs im Japan der Edo-Zeit teilnehmen. Beginnend mit der Begegnung zwischen dem Protagonisten Miyamoto Iori und seinem Servant Saber bis hin zu ihrem ersten Kampf gegen Rider und Lancer zeigt diese Demoversion spannende Action und die Erkundung der Stadt Asakusa. Sowohl Fate-Fans als auch Neueinsteiger können das jetzt Spiel geniessen.Speicherdaten aus der "Fate/Samurai Remnant"-Demo können in die Vollversion übertragen werden.

Ausserdem wird der DLC vol.1, "Record's Fragment: Keian Command Championship", im Februar 2024 veröffentlicht. In diesem DLC beschwört der Boss von Babyloni-ya Masters und Servants in eine mysteriöse Arena, wo er plötzlich den Beginn der Keian Command Championship ankündigt, ohne eine grosse Erklärung abzugeben. Was ist seine Absicht? Das mysteriöse Turnier beginnt jetzt!