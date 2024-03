Weiterer Patch für Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix hat einen neuen Patch für "Final Fantasy VII Rebirth" veröffentlicht. Hier sind wir mittlerweile bei Version 1.020 angekommen.

Der aktuelle Patch für "Final Fantasy VII Rebirth" verbessert in erster Linie dessen Performance Mode. So haben wir hier nun die Wahl zwischen "sharp" und "soft". Weitere Optimierungen werden ebenfalls vorgenommen und einige Bugs sollten auch der Vergangenheit angehören. Sämtliche Details lesen wir in den englischen Patchnotes nach.

Über Final Fantasy VII Rebirth

Nach ihrer Flucht aus Midgar brechen Cloud und seine Freunde zu einer Reise quer über den Planeten auf. Frische Abenteuer erwarten dich in einer lebendigen Welt. Lass dich von einem Chocobo über die Grasebenen tragen und erkunde weitläufige Umgebungen.

"Final Fantasy VII Rebirth" erschien am 29. Februar exklusiv für PS5.