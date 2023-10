Flashback 2: Neuer Trailer

Microids versorgt uns mit einem frischen Trailer zu "Flashback 2". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich die Story von "Flashback 2" nähergebracht. Dazu passende Gameplay-Impressionen gibt es auch zu sehen.

"Flashback 2" wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Team von Paul Cuisset und Microids entwickelt und bietet den Spielern eine frische Geschichte, die Action, Rätsel und Infiltration verbindet. Dieses Abenteuer führt dich an bekannte Orte wie Neo Washington oder den Dschungel, aber auch an neue Schauplätze wie Neo Tokio oder eine Raumstation.

"Flashback 2" erscheint am 16. November in digitaler Form für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die verpackte Fassung folgt am 5. Dezember.