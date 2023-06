Neuer Trailer zu Frostpunk 2

Entwickler 11 Bit Studios hat einen frischen Trailer zu "Frostpunk 2" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Der neue Trailer zu "Frostpunk 2" heisst "The City Must Not Fall". Er stimmt uns mit düsteren Szenen auf das Spiel ein. Ausserdem erfahren wir, dass "Frostpunk 2" im nächsten Jahr für den PC erscheint.

In "Frostpunk 2" führt ihr eine an Ressourcenknappheit leidende Metropole in einer Eiswüste an, wo die Überreste der Menschheit ums Überleben kämpfen. Dabei müsst ihr weitreichende Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben. "Frostpunk 2" wird weitaus umfangreicher als sein Vorgänger und beschäftigt sich mit tiefgehenden Aspekten des Überlebenskampfes: Nach dem Übergang vom Kohle- zum Ölzeitalter muss die Gesellschaft beweisen, ob sie in der Lage ist, sich anzupassen und den Konflikt zwischen dem Menschen und seiner Natur zu bewältigen.

"Frostpunk 2 ist immer noch ein Spiel über die Stadt und ihre Gesellschaft. Aber dieses Mal bedeutet der innere Konflikt, angetrieben durch gesellschaftliche Ungleichheit, dass Spieler neuen Gefahren gegenüberstehen, die über das blosse Überleben des ersten Spiels hinausgehen. Wir nutzen weiterhin das postapokalyptische, eisige Setting, um eine tiefgehende Geschichte zu erzählen, über menschliche Ambitionen, gesellschaftliches Streben nach Idealen und die Konsequenzen schwerer Entscheidungen, die nicht immer von allen respektiert werden. Denn letztendlich ist es nicht die Natur, die unser Ende bedeuten kann, sondern die Natur des Menschen."

Jakub Stokalski, Game Co-Director und Design Director bei 11 bit studios