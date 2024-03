Frostpunk 2: Releasetermin steht fest

Die Hoffnung steigt, denn 11 bit studios, die Macher des ikonischen "This War of Mine", enthüllen das Veröffentlichungsdatum für ihr bisher meisterwartetes Spiel "Frostpunk 2". Die vollwertige Fortsetzung des Society-Survival-Spiels wird am 25. Juli für Windows PC.

"Frostpunk 2" taucht noch tiefer in den postapokalyptischen Abgrund ein und baut auf den Grundlagen auf, die den Vorgänger zu einem Erfolg machten. Es stösst die Spieler in eine Welt unnachgiebiger Realitäten und komplexer sozialer Dilemmata innerhalb einer ständig wachsenden Stadt. Mit einem grösseren Umfang und Erweiterungen von jedem Aspekt der Spielmechanik, steigert Frostpunk 2 die Spannung, während Spieler die Stadt und ihre Bewohner in eine ungewisse Zukunft steuern.

Ein Grossteil dieser Spannungsfelder entsteht durch die Einführung verschiedener Fraktionen innerhalb der Stadtmauern, die um die Loyalität der Bürger kämpfen. Werden die Spieler sich bei ihren Entscheidungen dem Überlebenswillen der Icebloods beugen, die für Anpassung statt Entwicklung eintreten? Oder werden sie sich auf die Seite der methodischen Technokraten stellen, den Verfechtern des technischen Fortschritts? Vielleicht arbeiten sie sogar mit einer der radikaleren Gruppen zusammen, denen sie im Spiel begegnen werden. Es liegt in den Händen des Spielers - – als Magistrat der Stadt.