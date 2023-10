Story-Trailer zu Gangs of Sherwood

Nacon und die Appeal Studios haben den Release von "Gangs of Sherwood" leicht nach hinten verschoben. Abseits davon gibt es jedoch nur gute Nachrichten zu dem Titel.

So können wir uns zunächst einmal über einen neuen Trailer zu "Gangs of Sherwood" freuen. Dieser widmet sich hauptsächlich der Geschichte. Zudem wurde eine Demo von "Gangs of Sherwood" in Aussicht gestellt. Der spielbare Appetithappen ist zwischen dem 5. und 16. Oktober für den PC verfügbar.

"Gangs of Sherwood" erscheint schliesslich am 2. November für PS5, Xbox Series X und den PC. Eigentlich sollte es bereits am 19. Oktober soweit sein.

Bei "Gangs of Sherwood" handelt es sich um ein kooperatives Action-Adventure für ein bis vier Spieler mit flottem Gameplay in einer frisch gestalteten Welt, die auf der Legende von Robin Hood basiert. Die Armeen des Sheriffs von Nottingham, welcher die Kräfte des Steins der Weisen ausnutzt, haben eine unglaubliche Macht aufgebaut und unterdrücken das Volk von England mehr denn je. In einer Science-Fantasy-Version der Robin-Hood-Legende bietet der Titel explosive Kämpfe, massig Kombo-Möglichkeiten und Koop-Gameplay für Fans von epischen Schlachten und Herausforderungen.