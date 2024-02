Erster Teaser-Trailer zu Toho's Ghost Cat Anzu

GKids hat einen Teaser-Trailer für „Toho's Ghost Cat Anzu“, einem kommenden Animationsfilm unter der Regie von Yoko Kuno und Nobuhiro Yamashita, veröffentlicht.

Der niedliche Film handelt von der 11-jährigen Karin, die von ihrem Vater im Haus ihres Grossvaters ausgesetzt wird, wo eine launische Geisterkatze namens Anzu auf sie aufpassen soll.

Der veröffentlichte Teaser-Trailer zeigt Mirai Moriyama als Anzu und Noa Gotō als Karin, wobei ihre Live-Action-Darbietungen als Grundlage für die Animation dienen.

„Toho's Ghost Cat Anzu“ soll 2024 in Japan Premiere feiern und später in US-Kinos zu sehen sein. Wann wir hierzulande in dieses Abenteuer einsteigen können, ist noch nicht bekannt.