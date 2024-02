Neues Star Wars-Buch angekündigt

Das „Star Wars“-Universum wird mit einem neuen Buch namens „Star Wars: The Rise and Fall of the Galactic Empire“ erweitert.

Das Buch, das am 9. Juli 2024 erscheinen soll, befasst sich laut der Beschreibung mit den Feinheiten der imperialen Herrschaft und stützt sich dabei auf Geschichten in Filmen, Spielen, Serien, Büchern und Comics. Es erforscht verschiedene Facetten des imperialen Regimes und versucht, die Perspektive und das Vermächtnis des Imperiums zu beleuchten.

Autor Dr. Chris Kempshall, ein Historiker und Co-Autor von „Star Wars: Battles that Changed the Galaxy“, Kempshall bringt seine Faszination für die Geschichte des Imperiums zum Ausdruck und verweist auf die Möglichkeit, tiefer in seine Geschichte einzutauchen und seinen Einfluss auf die Galaxis zu erforschen.

„Die Chance, die Realitäten des Imperiums vollständig und tiefgründig zu erforschen und euch allen zu zeigen, wie es aus der Nähe aussieht. Dies ist mein erstes eigenständiges Star Wars-Buch, aber ich wollte es schon fast mein ganzes Leben lang schreiben“, so Kempshall.

