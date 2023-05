Zurück in die Zukunft: Es wird kein Reboot geben

Die Filme der „Zurück in die Zukunft“-Reihe begeistern noch heute Filmliebhaber jeden Alters. Der eine oder andere wünscht sich vielleicht sogar ein Reboot, da die heutige Zeit technisch mehr zu bieten hat. Hauptdarsteller Michael J. Fox denkt allerdings, dass eine bessere Version gar nicht möglich wäre.

Ob Hollywood über ein Reboot von „Zurück in die Zukunft“ nachdenkt, ist nicht sicher. Sicher ist allerdings, dass Schauspieler Michael J. Fox nicht Teil davon sein würde. In einem Interview mit Variety sagte er, dass er nicht fanatisch sei und bereits für seine Rolle bezahlt wurde. Ausserdem glaube er, dass die ursprüngliche Geschichte bereits so gut erzählt wurde, dass gar keine neue Version nötig ist. Da stimmen ihm bestimmt einige Fans zu.