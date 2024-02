Gearbox Publishing hat die "Gigantic: Rampage Edition" angekündigt, die Premium-Version des originalen MOBA-Helden-Shooters von Motiga, "Gigantic". "Gigantic: Rampage Edition" von Entwickler Abstraction Games wird den Fans des Originalspiels ein grösseres und umfangreicheres Gigantic-Erlebnis als je zuvor bieten, während neue Spieler, wie Fans von Helden-Shootern und MOBAs, willkommen sind. Ausserdem werden nach dem Launch ein Ranglistenmodus und neue Helden-Skins als kostenlose Updates veröffentlicht.

"Das originale Gigantic-Spiel von Motiga hat eine leidenschaftliche und treue Community, die den Geist des Spiels all die Jahre lebendig gehalten hat. Es war ihre Begeisterung und unser Wunsch, Gigantic eines Tages zurückzubringen, dass wir endlich die Rückkehr mit Gigantic: Rampage Edition bestätigen können. Es ist eine spassige Neuauflage des Originalspiels mit neuen Karten, neuen Helden und vor allem keinen Mikrotransaktionen. Spieler können einfach loslegen und alle Inhalte mit Spielfortschritten freischalten. An unsere begeisterten Fans, die Gigantic nie aufgegeben haben: Danke für all die Unterstützung! An unsere neuen Spieler, die Helden-Shooter und MOBAs lieben: Hoffentlich sehen wir uns auf dem Luftschiff!"