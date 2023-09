Gnosia auch für PlayStation & Xbox

Publisher Playism und Entwickler Petit Depotto kündigen Portierungen von "Gnosia" für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X an. Einen Trailer dazu zeigt man ebenfalls.

Hier werden wir knapp eineinhalb Minuten lang auf die kommenden Umsetzungen von "Gnosia" eingestimmt. Releasetermin ist der 14. Dezember.

Über Gnosia

Die Crew eines antriebslos treibenden Raumschiffs muss sich der geheimnisvollen, tödlichen Gefahr der namensgebenden Gnosia stellen und versuchen, zu überleben, ohne dabei zu wissen, wer unter ihnen zu den Feinden gehört. Wer sich verdächtig macht, wird in den Kälteschlaf versetzt, um Schritt für Schritt die Gnosia loszuwerden.

"Gnosia" erschien hierzulande am 4. März 2021 für Switch. Die PC-Umsetzung folgte am 23. Januar 2022. In Japan ist auch eine Version für PlayStation Vita erhältlich.