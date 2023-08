Immortals Fenyx Rising: Inspirationsquellen des gecancelten Nachfolgers

Bereits im Juli machten Berichte die Runde, wonach ein Nachfolger von "Immortals Fenyx Rising" zwar eine Zeit lang bei Ubisoft in der Mache war, dann aber gecancelt wurde (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Heute gibt es neue Informationen dazu.

So berichtet Axios, dass "Immortals Fenyx Rising" konzeptionell ein Bruch mit der allseits bekannten Ubisoft-Formel gewesen wäre. Demnach hätte man eher auf eine spielerische Mischung aus "Elden Ring" und "The Legend of Zelda: The Wind Waker" gesetzt. Gleichzeitig war ein realistischerer Grafikstil angedacht.

"Immortals Fenyx Rising" erschien am 3. Dezember 2020 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC.