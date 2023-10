Google Pixel Buds Pro: Jetzt auch in der Schweiz

Google Pixel Buds Pro sind in der Schweiz angekommen. Google Pixel Buds Pro sind mit hilfreichen und intelligenten Funktionen ausgestattet. Das Design gewährleistet eine nahtlose Vernetzung über das gesamte Pixel-Portfolio von Google hinweg.

Google Pixel Buds sind ab dem 12. Oktober 2023 im Schweizer Handel erhältlich und können ab heute vorbestellt werden.

Glasklare Anrufe

Die intelligenten KI-Funktionen der Pixel Buds Pro sorgen für ein hochwertiges Audioerlebnis. Pixel Buds Pro unterstützen jetzt Glasklare Anrufe und knüpfen damit an die hervorragende Gesprächsqualität der letztjährigen Modelle an. Glasklare Anrufe reduziert die Hintergrundgeräusche bei Personen am anderen Ende der Leitung und verstärkt deren Stimme, sodass die Trägerinnen und Träger sie noch deutlicher hören können.

Freihändiger Gesprächseinstieg

Dank KI müssen die Trägerinnen und Träger ihre Kopfhörer nicht mehr herausnehmen, um sich zu unterhalten. Sobald die Gesprächserkennung aktiviert ist, erkennt die KI, wenn ein Gespräch beginnt, und reagiert, indem sie die Musik pausiert und in den Transparenzmodus wechselt. Trägerinnen und Träger können so alles hören, was gesagt wird. Wird das Gespräch beendet, setzt die Funktion automatisch die Musikwiedergabe fort und schaltet die aktive Geräuschunterdrückung ein. Dies ermöglicht den Trägerinnen und Trägern, mit der Welt um sie herum zu interagieren und ihre Musik ohne Ablenkung zu geniessen – ohne einen Finger zu rühren.

Reduzierung der Gaming-Latenz

Die Pixel Buds Pro bieten ein intensiveres und dynamisches Spielerlebnis, indem sie die Latenz beim Spielen im Bluetooth-Modus minimieren. Die mit Pixel 8 und Pixel 8 Pro erhältlichen Pixel Buds Pro reduzieren die Verzögerung bei der Übertragung von Audiodaten vom Telefon zu den Kopfhörern für kompatible Spiele auf dem Pixel Smartphone.