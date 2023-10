Google Pixel Watch 2 angekündigt

Google stellt heute die neueste Smartwatch vor: Google Pixel Watch 2. Pixel Watch 2 bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, ein komfortables Design und mehr Leistung. Darüber hinaus erhalten die Nutzerinnen und Nutzer Funktionalitäten für Stressmanagement und neue Fitness Tracking Tools von Fitbit, darunter die präziseste Herzfrequenzmessung von Google für Tracker oder Smartwatches. Die neue Google Pixel Watch 2 (Wifi) ist ab dem 12. Oktober 2023 im Schweizer Handel erhältlich und kann ab heute vorbestellt werden.

Pixel Watch 2 trägt sich bequem am Handgelenk und ist mit einer etwas grösseren Krone und grösseren Tasten ausgestattet, die die Handlichkeit und die Navigation verbessern. Das Uhrenglas ist strapazierfähig und das Gehäuse besteht zu 100 % aus recyceltem Aluminium.

Ein stromsparender Co-Prozessor und eine brandneue Quad-Core-CPU sorgen nicht nur für eine flüssige Leistung, sondern ermöglichen auch eine Akkulaufzeit von 24 Stunden (mit Always-On-Display). Dank einer kurzen Ladezeit – die Uhr lädt sich in nur 30 Minuten auf 50 % auf – kann die Pixel Watch 2 die Aktivitäten ihrer Nutzerinnen und Nutzer Tag und Nacht aufzeichnen.

Genauere und erweiterte Daten über Fitness und Produktivität

In der Pixel Watch 2 stecken drei neue Sensoren, damit Nutzerinnen und Nutzer noch mehr Aufschlüsse über ihre Fitness erhalten und ihren Alltag entsprechend anpassen können. Ein ganz neuer Herzfrequenzsensor mit mehreren LEDs ermöglicht, zusammen mit einem verbesserten Herzfrequenzalgorithmus, eine noch präzisiere Herzfrequenzmessung als zuvor.

Darüber hinaus hat Google die Body Response-Funktion der Sense 2 hinzugefügt, die durch einen neuen Sensor zur Verfolgung kontinuierlicher elektrodermaler Aktivität (cEDA) ermöglicht wird. Dieser neue Sensor kann mögliche Anzeichen von Stress mithilfe eines Algorithmus für maschinelles Lernen erkennen, der die Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität und die Hauttemperatur verarbeitet. Stellt der Algorithmus körperliche Anzeichen von Stress oder Aufregung fest, warnt die Funktion für Körperreaktionen die Nutzerinnen und Nutzer vor möglichem Stress. Sie fordert dann dazu auf, über die aktuelle Stimmung nachzudenken oder Gegenmassnahmen zu ergreifen. Das kann zum Beispiel eine geführte Atem- oder eine Achtsamkeitsübung sein. Die Analyse dieser Ereignisse, die die Nutzerinnen und Nutzer in ihrer Wochenübersicht einsehen können, kann bei der Erkennung von Mustern helfen. Damit lässt sich möglicher Stress vermeiden und der Alltag entsprechend gestalten.

Erweiterte Fitbit-Fitness-Funktionen

Mit der Pixel Watch 2 trainiert es sich viel einfacher. Für sieben Aktivitäten, darunter Laufen und Outdoor-Radfahren, sind automatische Erinnerungen bei Trainingsbeginn und -ende möglich. Und dank der neuen Funktionen für Herzfrequenzzonen-Training und Tempotraining erreichen die Nutzerinnen und Nutzer ihre Fitnessziele leichter. So können Letztere beim Verlassen der Herzfrequenzzone während eines HIIT-Workouts benachrichtigt werden oder beim Marathon-Training Echtzeit-Feedback zum angestrebten Tempo erhalten. Das kann durch Sprach- und haptische Hinweise erfolgen oder auf dem vollständig überarbeiteten übersichtlichen Display abgelesen werden.

Selbstverständlich sind alle beliebten Fitness-Funktionen der Fitbit auch auf der Pixel Watch 2 vorhanden – vom Tagesform-Index, dem Schlafprofil und dem Schlafindex bis hin zu Aktivzonenminuten, Schritten und 40 Trainingsmodi.

Neue Sicherheitsfunktionen für mehr Gelassenheit

Wenn es um die eigene Sicherheit geht, kann die Pixel Watch 2 ihren Nutzerinnen und Nutzern mehr innere Ruhe verschaffen. Mit der Notfall-SOS-Funktion besticht die Pixel Watch 2 durch die proaktivsten Sicherheitsfunktionen von Pixel, wie das Senden von Notfallinformationen und Sicherheitscheck.

Der Sicherheitscheck sorgt dafür, dass die Nutzerinnen und Nutzer niemals auf sich selbst gestellt sind – weder beim abendlichen Spaziergang noch bei der morgendlichen Joggingrunde. Um einen Sicherheitscheck durchzuführen, wählen die Nutzerinnen und Nutzer mit der Persönliche Sicherheit App auf dem Smartphone eine Aktivität und stellen einen Timer für die voraussichtliche Ankunftszeit an einem bestimmten Ort ein. Im Anschluss können sie Notfallkontakte auswählen, die bei Beginn eines Sicherheitschecks mit einer Nachricht auf die jeweilige Aktivität der Nutzerin oder des Nutzers hingewiesen werden. Reagieren Letztere nach Ablauf des Timers nicht, erhalten die Notfallkontakte eine weitere Textnachricht, einschliesslich des Standorts der Nutzerinnen und Nutzer via Google Maps. So kann eine Kontaktaufnahme erfolgen oder es können die Rettungsdienste verständigt werden.

Wear OS 4-Fähigkeiten mit neuen und verbesserten Apps

Pixel Watch 2 funktioniert mit dem neuen Wear OS 4, das ein nahtloseres Nutzerinnenen- und Nutzererlebnis mit der Uhr ermöglicht – bei schnellerer und intuitiver Navigation und besserer Integration mit Apps wie Gmail und Google Calendar.

Ausserdem ist es ab sofort möglich, beim Joggen Lieblingspodcasts auf YouTube Music anzuhören oder Informationen über Orte in der Nähe via Google Maps abzurufen. Google hat auf Google Play neue Apps für Wear OS zum Download bereitgestellt.

Live-Anzeige wird ebenfalls auf der Uhr verfügbar sein und Nutzerinnen und Nutzer mit Informationen wie Wetter und Verkehr auf dem Arbeitsweg versorgen.

Pixel Watch 2 kann problemlos mit anderen Pixel-Geräten der Nutzerinnen und Nutzer gekoppelt werden. Sie kann das Tonsignal von der Uhr auf den Kopfhörer übertragen und die Funktion ‘Mein Gerät finden’ ermöglicht, ein verlorenes Smartphone aufzufinden – und das alles vom Handgelenk aus. Wird das Smartphone oder die Uhr gewechselt, ist es dank Backup and Restore und Phone Transfer auf der Pixel Watch 2 so einfach wie nie zuvor, eigene Daten, Einstellungen und vieles mehr vom vorigen Wear-Gerät zu übertragen.