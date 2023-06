Gord schleicht sich auf PC und Konsolen

Team17 Digital und Covenant.dev haben heute angekündigt, dass das finstere Fantasy-Strategiespiel "Gord" aus den Schatten tritt und am 8. August für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Kreiert wurde "Gord" von einem erfahrenen Team, das unter anderem von ehemaligen "Frostpunk" und "The Witcher 3"-Entwicklern gestützt wird. In der dunklen Single-Player Fantasy-Welt von "Gord" müsst ihr alles geben, um zu überleben. Denn während das Bauen eines sicheren Heimes das Bestehen des Stammes vorübergehend gewährleistet, können die Bewohner nur dann in Ruhe schlafen, wenn die Schatten hinter den Toren bezwungen sind. Ihr müsst riskante Quests meistern und euch gleichzeitig um eine stets wachsende Bevölkerung kümmern, deren persönliche Geschichten und ihr Wohlbefinden drastische Auswirkungen auf das Schicksal des Stammes haben können.

Spieler, die schon jetzt ihre Stärke in "Gords" gnadenloser Welt unter Beweis stellen wollen, können sich vom 19.-26. Juni während des Steam Next Fests in eine Welt voller furchteinflössender Bestien und spannender Storys, inspiriert von alter slavischer Volkskunde, stürzen. Die Demoversion wird zunächst nur in Englisch verfügbar sein, zum Launch sind weitere Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Polnisch, Spanisch (europäisches und latein-amerikanisches), Chinesisch (einfaches und traditionelles), Russisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Koreanisch.