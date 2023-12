"Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition" ist jetzt auf Netflix im Rahmen eines Abonnements sowie auf iOS- und Android-Geräten erhältlich.

Die mobilen Versionen von "Grand Theft Auto II", "Grand Theft Auto: Vice City" und "Grand Theft Auto: San Andreas" sind alle separat erhältlich und bieten zusätzliche Verbesserungen wie einen neuen klassischen Beleuchtungsmodus, der den Himmel in der gleichen Optik erscheinen lässt wie in den ursprünglichen Spielen.

"Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition" ist ausserdem auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und auf PC erhältlich.