Studio Iggymob kündigt "Gungrave G.O.R.E" auch für Switch an. Einen Trailer dazu zeigt man uns auch.

Besagter Trailer stellt uns die sogenannte "Ultimate Enhanced Edition" von "Gungrave G.O.R.E" für Switch genauer vor. Inhaltlich ist dazu bisher lediglich bekannt, dass diese über 100 Gameplay-Verbesserungen bieten soll, aber sonstige Details sind noch Mangelware.

"Gungrave G.O.R.E" ist ein stylisher Third-Person-Action-Shooter, in dem man in die Rolle Graves übernimmt, einem Revolvermann der Wiederauferstehung und knallharter Anti-Held, der in einem blutigen Baller-Ballett tonnenweise Schurken umnietet. Langweilig klingt anders, oder?

"Gungrave G.O.R.E" ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die Switch-Portierung ist bisher unterminiert