Native Version von Hunt: Showdown für PS5 & Xbox Series X

Crytek kündigt eine native Fassung von "Hunt: Showdown" für PS5 und Xbox Series X an. Ein begleitendes Roadmap-Video gibt es ebenfalls zu sehen.

Besagte native Fassung von "Hunt: Showdown" für die Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft erscheint irgendwann im April. Diese wird auch ein Engine-Update umfassen, was den Ego-Shooter in erster Linie kräftig aufhübschen sollte. Gleichzeitig gibt Crytek bekannt, dass der Support für "native Fassung von "Hunt: Showdown" für PS4 und Xbox One beendet wird.

"Hunt: Showdown" erschien am 27. August 2019 für den PC. Die Xbox-One-Version folgte am 19. September 2019. Sonys PS4 wurde schliesslich am 18. Februar 2020 bedient.