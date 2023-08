Early Access für Hyper Light Breaker

Heart Machine und Gearbox Publishing kündigen an, dass "Hyper Light Breaker" im Laufe des nächsten Jahres in den Early Access startet. Ein Entwicklungsupdatevideo begleitet die freudige Nachricht.

In besagtem neuen Entwicklerupdatevideo zu "Hyper Light Breaker" finden sich mehr Infos über den Fortschritt des Teams an seinem ersten 3D-Koop-Roguelite-Abenteuer im Hyper Light-Universum, die Gründe für die Early-Access-Verzögerung und mehr. Heart Machine und Gearbox Publishing werden uns bis zum Start des Early Access im kommenden Jahr regelmässig Einblicke in die Entwicklung von "Hyper Light Breaker" geben.

Bisher gibt es noch keine Informationen, wann die Vollversion von "Hyper Light Breaker" für den PC verfügbar sein wird.