Invincible: Guarding the Globe erschienen

Ubisoft verkündete, dass "Invincible: Guarding the Globe" für iOS- und Android-Geräte erhältlich ist. In dem Free-to-Play-Idle-Rollenspiel stellt ihr eine fünfköpfige Gruppe zusammen, die über Superkräfte verfügt, um sich gegen eine wachsende Bedrohung entgegenzustellen. Dabei könnt ihr zwischen Angreifer, Verteidiger und Unterstützer wählen, um so das perfekte Einsatzteam für eine Mission zusammenzustellen. "Invincible: Guarding the Globe" erlaubt es euch parallel mehrere Kämpfe gleichzeitig im Hintergrund auszuführen, so dass ihr weitere Belohnungen erhalten könnt, während ihr nicht selbst aktiv im Spiel befindet.

"Invincible: Guarding the Globe" spielt im selben "Invincible"-Universum wie die Skybound-Comics und die darauffolgende Prime Video-Serie, von der nun die zweite Staffel erschienen ist.