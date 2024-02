Killer Klowns From Outer Space: The Game erscheint im Juni

IllFonic, Inc. hat den Erscheinungstermin und den Beginn der Vorbestellungen für "Killer Klowns From Outer Space: The Game" bekanntgegeben: Am 4. Juni 2024 können Spieler Crescent Cove erleben. IllFonic ist Publisher und Co-Entwickler der durchgeknallten Adaption des Kult-Klassikers und bringt den Titel auf den PC, PS5 und Xbox Series X|S.

"Killer Klowns from Outer Space: The Game" ist Survival-Horror auf abgedreht: Das 3-gegen-7-Multiplayer-Spiel überträgt die einzigartige, überdrehte Mischung aus Horror und Comedy des 80er-Jahre Films (deutscher Originaltitel: "Space Invaders") in die Welt der modernen Videospiele. In der Schlacht zwischen den Killer Klowns und den Bewohnern von Crescent Cove heisst es Menschen ernten – oder überleben und abhauen, je nachdem, auf welcher Seite man steht.