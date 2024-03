Knights in Thight Spaces präsentiert

Der schwedische Publisher Raw Fury hat gestern den rundenbasierten Taktik-Titel "Knights in Tight Spaces" erstmals gezeigt.

"Knights in Tight Spaces", entwickelt von Ground Shatter, ist ein taktisches Deckbauspiel, das uns ins Mittelalter zurückversetzt. Als eigenständiger Nachfolger von "Fights in Tight Spaces" aus dem Jahr 2021 setzt "Knights in Tight Spaces" auf eine Mischung aus strategischem Denken und spannenden, animierten Kampfsequenzen. Ihr baut und strukturiert euer Deck, um Dynamik zu erzeugen und die Umgebungen und Szenarien zu beherrschen, in denen ihr kämpft.

"Knights in Tight Spaces" ist ein stilvoller, actiongeladener Deck-Builder - Die Spieler kämpfen sich durch herausfordernde Szenarien voller Feinde, mit starken visuellen Effekten und Animationen, die an Actionfilme erinnern, während sie sich von einem eleganten Soundtrack mitreissen lassen.