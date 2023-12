Let's Sing 2024: 15 zusätzliche Hits im VIP-Pass

Pünktlich zu den Feiertagen wird der VIP-Pass von "Let's Sing 2024" um 15 weitere Songs erweitert.

Diese neue Sammlung reicht von bekannten Smash-Hits bis hin zu Perlen, die man vielleicht zum ersten Mal entdeckt - sie alle verwandeln die eigentlich "stille Nacht" garantiert in eine Karaoke-Party der Extraklasse.

Die Titel sind für VIP-Pass-Besitzer in allen Spielmodi verfügbar. Das Update für die VIP-Pass-Bibliothek umfasst die folgenden Songs, wodurch sich die Gesamtzahl auf 85 erhöht:

Lizzo - Good As Hell

Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?

Charlie Puth feat. Jung Kook of BTS - Left And Right

Pretenders - I'll Stand by You

Mattafix - Big City Life

Topic & A7S - Breaking Me

Extreme - More Than Words

Bastille - Pompeii

Fall Out Boy - Sugar, We're Goin Down

Lizzy McAlpine - ceilings

Roxette - It Must Have Been Love

Weezer - Say It Ain't So

Technotronic - Pump Up The Jam

TONES AND I - Dance Monkey

Falco - Der Komissar

Alle Spieler können an den Let's Sing Music Awards teilnehmen, die am 7. Dezember in die Weihnachtssaison gestartet sind. Verdiene dir neue, festliche Anpassungsoptionen für deine Avatare und versuche, dir im Online-Multiplayer einen Platz an der Spitze der Echtzeit-Rangliste zu sichern.