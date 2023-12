No Man's Sky Entwickler widmet sich Light No Fire

Mit "Light No Fire" präsentiert Hello Games den nächsten Titel nach "No Man's Sky". Dieses Mal geht es nicht um Weltraumerkundung, sondern um in einer grossen offenen Welt angesiedelte Magie und Drachen. Für gigantische Welten ist das Studio mittlerweile bekannt, so soll die Welt des neuen Projekts die Grösse der Erde mit jeder Menge zu erkundenden Biome aufweisen.

Hello Games stellt "Light No Fire" wie folgt vor:

"Ein Spiel über Abenteuer, Bauen, Überleben und Erkunden. Es spielt auf einem Fantasieplaneten von der Grösse der Erde und verbindet die Tiefe eines Rollenspiels mit der Freiheit einer Survival-Sandbox."

Es ist offenkundig, dass Hello Games grosse Ambitionen hat, wobei das Studio aus dem problematischen Launch von "No Man's Sky" lernen sollte. Aus dem Trailer gehen mehrere interessante Gameplay-Mechaniken hervor, wie zum Beispiel, dass man wohl auf Drachen reiten werden und Gebiete unter Wasser erkunden kann.