Little Devil Inside: Frischer Trailer

Nachdem es lange keine wirklichen Neuigkeiten mehr zu "Little Devil Inside" gegeben hat, folgte heute ein kleiner Paukenschlag. So hat Neostream Interactive nämlich einen umfangreichen neuen Trailer zu dem Spiel veröffentlicht.

Hier bekommen wir über sechs Minuten lang neue Einblicke in "Little Devil Inside" geboten. Das Motto des Trailers lautet dabei "Despite All".

Bei "Little Devil Inside" handelt es sich um ein Action/Adventure-Rollenspiel mit Survival-Elementen, welches in einer atmosphärischen, halboffenen Welt angesiedelt ist. Der Einzelspieler- und der kooperative Mehrspielermodus folgen dabei dem beruflichen und persönlichen Leben von Forschern, die in einer vom 19. Jahrhundert inspirierten Welt nach Monstern und übernatürlichen Ereignissen suchen.

"Little Devil Inside" ist momentan unterminiert, aber für PS4, PS5 und den PC in Entwicklung.