Sorge um Little Devil Inside

In einem Trailer hat Sony uns vor Kurzem Einblick in die für 2024 zu erwartenden Spiele gegeben. "Little Devil Inside" war nicht dabei und die Stille besorgt Fans bereits seit mehreren Jahren. Die Reddit-Seite hat deswegen gerade wieder einen Eintrag mit dem Titel "Was ist mit Little Devil Inside passiert?" bekommen, wie wir zuletzt im April dieses Jahres an dieser Stelle berichteten.

Mittlerweile wird sogar angezweifelt, ob es sich überhaupt jemals um ein wirkliches Spiel handelte. Den Kommentaren ist zudem zu entnehmen, dass der Hype schon seit langem abebbte. Angekündigt wurde "Little Devil Inside" nämlich bereits im Jahr 2015. 2020 wurde das Game auf einem PlayStation Showcase für die Plattformen PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 angekündigt. Auch wenn es später für Xbox One und Nintendo Switch angekündigt wurde, ist aus diesem Grund die Stille um das Game bei PlayStation-Events besonders auffällig.