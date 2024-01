PlayStation 5: Trailer zeigt kommende Toptitel

Sony hat einen flotten Trailer zu den in diesem Jahr erscheinenden PS5-Toptiteln veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns knapp zwei Minuten lang in flotten Sequenzen gezeigt, was PS5-Besitzer in diesem Jahr an Blockbustern zu erwarten haben. Interessanterweise sind dabei auch "Silent Hill 2 Remake" und "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" zu sehen, welche beide von Konami bisher noch offiziell unterminiert sind. Aber auch abseits davon sollten Inhaber der Sony-Konsole so schnell nicht auf dem Trockenen sitzen.

Die PS5 ging in Europa am 19. November 2020 an den Start.