Skull & Bones: Waves Of Change

Ubisoft gab heute den Start von "Waves of Change" bekannt, ein In-Game-Charity-Event von "Skull and Bones". Für jeden Gegner, den "Skull and Bones"-Spieler im Zeitraum vom 18. bis 31. März im Spiel besiegen, sammelt Ubisoft in ihrem Namen Spenden für den Erhalt des Unterwasser-Ökosystems. Ubisofts Ziel ist es, bis zum Ende der Aktion 300'000 € an Spenden zu sammeln

Ubisoft arbeitet mit Oceana zusammen, der grössten internationalen Organisation, die sich ausschliesslich für die Bewahrung der Ozeane einsetzt. Ihre Aufgabe ist es, unsere Ozeane zu schützen und wiederherzustellen, indem sie strategische, gezielte Kampagnen umsetzt, die messbare Ergebnisse erzielen. Oceana setzt dabei auf Recht, Wissenschaft, Basisbewegungen, Interessensvertretung und strategische Kommunikation, um zu politischen Veränderungen auf der ganzen Welt beizutragen.

Zeitlich begrenzt auf die kommenden zwei Wochen nehmen alle Spielenden, einschliesslich derjenigen, die derzeit die kostenlose Testversion spielen, automatisch an diesem Event teil, wenn sie gegen Skirmishers, Kopfgeldjäger oder den berüchtigten Piratenkönig Philippe La Peste kämpfen. Ubisoft wird entsprechend der Anzahl der Niederlagen, der diesen Gegnern zugeführt wird, einen Beitrag an Oceana leisten. Der tägliche Fortschritt auf dem Weg zum Spendenziel von 300'000 € wird auf einer speziellen Webseite angezeigt, so dass die Spieler:innen ihre Beiträge verfolgen können. Teilnehmende erhalten ausserdem Belohnungen im Spiel - das Pioneer-Set - als besonderen Dank für ihr Engagement.

Als Gründungsmitglied der "Playing for the Planet Alliance", einer vom UN-Umweltprogramm (UNEP) geförderten Initiative, hat sich Ubisoft verpflichtet, seiner Verantwortung als eines der weltweit führenden Videospielunternehmen gerecht zu werden und nicht nur seinen eigenen CO2-Fussabdruck zu reduzieren, sondern auch seine globale Community zum Handeln zu bewegen und zu inspirieren.

"Wir bei Ubisoft glauben, dass wir die Kraft von Videospielen nutzen können, um das Bewusstsein für Umweltthemen zu schärfen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Wir sind sehr stolz darüber, Spieler von Skull and Bones mit 'Waves of Change' die Möglichkeit zu geben, die wichtige Arbeit von Oceana zum Schutz unserer Ozeane zu unterstützen. Indem wir unsere Community durch das unterhaltsame Gameplay, das sie kennen und lieben, zusammenbringen, können wir helfen, etwas für eine Sache zu bewegen, die unserem Team am Herzen liegt.“

Neven Dravinski, Senior Producer von Skull and Bones bei Ubisoft Singapur

"Die Ozeane sind durch vom Menschen verursachte Bedrohungen wie Klimawandel, Plastikverschmutzung, Überfischung und Zerstörung der Lebensräume in Gefahr. Zum Glück sind sie auch widerstandsfähig. Gemeinsam mit Ubisoft hoffen wir, dass 'Waves of Change' die Menschen dazu inspiriert, sich Oceana anzuschliessen und uns dabei zu helfen, reichhaltige und biodiverse Ozeane wieder aufzubauen."

Jon Frank, Director, Global Corporate & Celebrity Partnerships, Oceana