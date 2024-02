Skull and Bones: Saison 1 - Raging Tides

Tides of Terror: Ein saisonales Ereignis mit zunehmender Schwierigkeit, in dem die Spielenden gegen La Pestes Pestflotte kämpfen. Schliesslich werden sie in einem Weltereignis gegen ihn antreten und einen finalen Showdown einläuten, bei dem sie seine Operationsbasis, die Verderbte Bastion, in einer epischen Schlacht aufsuchen werden.