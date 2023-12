Loot River auch für PS4 & PS5

Was zunächst durch die Gerüchteküche schwirrte, wurde jetzt von Entwickler Straka Studio offiziell angekündigt, nämlich "Loot River" für PS4 und PS5. Auf den Release der Portierungen müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach erscheint "Loot River" schon am 19. Dezember auch für PS4 und PS5. Simultan wird für alle Plattformen ein Level Editor veröffentlicht.

Bei "Loot River" handelt es sich um ein actiongeladenes Dungeon-Roguelike mit Rollenspielcharakter. In Echtzeit kämpfen wir in prozedural generierten Labyrinthen auf verschiebbaren Blöcken um unser Leben. Taucht ein in eine Dark Fantasy Welt und stellt euch heftigen Herausforderungen.

"Loot River" ist bereits für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.