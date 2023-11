Lords of the Fallen: Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben eine umfangreiche Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen von "Lords of the Fallen" zusammengestellt. Ergebnis ist ein umfangreiches und genaues Video, das diesbezüglich eigentlich eigentlich keine Fragen mehr unbeantwortet lässt.

Hier wird die technische Seite von "Lords of the Fallen" auf PS5 und Xbox Series X über 16 Minuten lang ausführlich analysiert. Dabei wird schnell klar, dass vor allem auf den Xbox-Series-Konsolen noch einige Optimierungsarbeit nötig ist.

Wir schlüpfen in "Lords of the Fallen" in die Rolle eines sogenannten „Dark Crusaders“ und kämpfen uns sowohl durch die Welt der Lebenden als auch durch die der Toten, um die Wiederauferstehung des Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dazu können wir aus sieben Klassen wählen und mit Hilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin- und her reisen, um Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen und unser Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

"Lords of the Fallen" erschien am 13. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.