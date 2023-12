Umsatzziel für Lords of the Fallen

"Lords of the Fallen" sorgt seit knapp zwei Monaten in der Videospielwelt für Aufsehen. Jetzt hat sich dessen Publisher zu den Umsatzzielen geäussert, die man mit dem Action-Rollenspiel verfolgt.

So sagte CI Games in Person von CEO Marek Tyminski, dass man mit "Lords of the Fallen" im Laufe der nächsten Jahre über 100 Millionen Dollar an Nettoeinnahmen generieren will. Nähere Angaben dazu machte nicht. Deshalb ist etwa auch unklar, wieviele Einheiten des Action-Rollenspiels dafür verkauft werden müssten.

Wir schlüpfen in "Lords of the Fallen" in die Rolle eines sogenannten „Dark Crusaders“ und kämpfen uns sowohl durch die Welt der Lebenden als auch durch die der Toten, um die Wiederauferstehung des Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dazu können wir aus sieben Klassen wählen und mit Hilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin- und her reisen, um Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen und unser Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

"Lords of the Fallen" erschien am 13. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.