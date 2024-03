Nintendo feiert Mar10-Tag

Am 10. März wird der ‘Mar10’-Tag gefeiert. Auch in diesem Jahr gab es einige spannende Ankündigungen. Neben den Veröffentlichungsterminen für “Paper Mario: The Thousand-Year Door” und “Luigi’s Mansion 2 HD” wurden auch drei klassische Mario-Titel aus der GameBoy-Ära für Switch Online angekündigt. Für Filmfreunde hat Shigeru Miyamoto eine schöne Überraschung präsentiert: Wir können uns nämlich auf einen weiteren Mario-Film von Illumination freuen, der am 3. April 2026 erscheinen wird (Veröffentlichungstermin kann je nach Region variieren).

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum des Originalspiels für GameCube, wird “Paper Mario: The Thousand-Year Door” am 23. Mai 2024 veröffentlicht. “Luigi’s Mansion 2 HD” können wir uns zudem für den 27. Juni in den Kalender eintragen. Bei den GameBoy-Titeln für Switch Online handelt es sich um “Dr. Mario”, “Mario Golf” und “Mario Tennis”, die am 12. März für den Onlinedienst freigeschaltet werden. Als besonderes Extra wurden zudem “Super Mario Kart”-LEGO Sets angekündigt: