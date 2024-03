Marvel Rivals angekündigt

NetEase Games und Marvel Games kündigen ihr neustes Spiel an: "Marvel Rivals", ein kooperativer, Superhelden-Team-basierter PVP-Shooter, in dem ihr ein sich ständig weiterentwickelndes All-Star-Team aus Superhelden und Superschurken zusammenstellen könnt, während ihr mit einzigartigen Superkräften auf einer dynamischen Reihe von zerstörbaren Karten aus dem Marvel-Multiversum gegeneinander antretet. Marvel Rivals wird für PC von einem NetEase-Team entwickelt, das sich aus globalen Talenten zusammensetzt, die zuvor an Hit-Franchises wie "Call of Duty" und "Battlefield" gearbeitet haben.

"Wir sind überglücklich, Marvel Rivals den Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Wir haben das Marvel-Universum und seine Charaktere schon immer geliebt und sind begeistert, dieses Spiel zu entwickeln. Dies ist das Spiel, das wir machen wollten, und wir fühlen uns sehr glücklich, das Team zu sein, das all dies wahr werden lässt."

Marvel Rivals Producer Stephen Wu

"Marvel Rivals ist eines unserer ehrgeizigsten Spieleentwicklungsprojekte. Seit der Konzeption des Spiels und während unserer gesamten Zusammenarbeit hat unser Marvel-Team sein Herz und seine Seele in dieses Projekt gesteckt, und wir sind begeistert, mit dem unglaublichen Team von NetEase Games zusammenzuarbeiten, um den ultimativen Superhelden-Team-basierten PVP-Shooter zu liefern."

Jay Ong, Head of Marvel Games